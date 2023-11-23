Прикордонники затримали у горах чоловіків, які намагались втекти з України

Зі Словаччини вони планували поїхати до Чехії та Німеччини.

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) перехопили чотирьох порушників, які йшли горами до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Троє рухалися групою, четвертий добирався сам. Усі – місцеві, громадяни України”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Під час перевірки чоловіки розповіли, що зі Словаччини вони планували поїхати до Чехії та Німеччини, де мешкають їхні односельці.

Після з’ясування обставин та притягнення до адмінвідповідальності справи на порушників будуть передані до суду.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України. Слідство встановило, що для ухилянтів робили документи “важкохворих” або “перевізників” зарубіжної допомоги.