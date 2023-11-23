Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники затримали у горах чоловіків, які намагались втекти з України

Зі Словаччини вони планували поїхати до Чехії та Німеччини.

Прикордонники затримали у горах чоловіків, які намагались втекти з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) перехопили чотирьох порушників, які йшли горами до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Троє рухалися групою, четвертий добирався сам. Усі – місцеві, громадяни України”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: Пресслужба ДПСУ

Під час перевірки чоловіки розповіли, що зі Словаччини вони планували поїхати до Чехії та Німеччини, де мешкають їхні односельці.

Після з’ясування обставин та притягнення до адмінвідповідальності справи на порушників будуть передані до суду.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України. Слідство встановило, що для ухилянтів робили документи “важкохворих” або “перевізників” зарубіжної допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies