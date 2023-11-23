Уряд Словаччини планує запобігти блокування кордону з Україною

Таке блокування - це прямий ризик втратити вантажне автомобільне сполучення між нашими країнами.

Держсекретарка Мінтранспорту Словаччини Деніса Жилакова запевнила, що її уряд вживе заходів для недопущення блокування перевізниками кордону з Україною.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

“Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо, коли йдеться про єдиний вантажний пункт із Словаччиною – “Ужгород – Вишнє-Нємецьке”. Тобто це прямий ризик втратити вантажне автомобільне сполучення між нашими країнами”, - написав Деркач.

Він зазначив, що у Словаччині пообіцяли провести консультації з МВС країни для запобігання такому протесту.

Крім того, Мінтранспорту Словаччини повідомило, що перевізники країни вимагають повернення до дозвільної системи.

Втім, запевнив Деркач, теза про порушення українськими водіями умов Угоди не підтверджується, що довела остання перевірка наших вантажівок на дорогах Словаччини.

Нагадаємо, словацькі перевізники, що раніше заблокували рух для вантажівок на кордоні з Україною в пункті пропуску "Вишнє-Нємецке", погодилися тимчасово пропускати транспорт.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

Минулого тижня словацькі перевізники вже блокували "Вишнє-Нємецке", але лише на одну годину. Так словаки висловили підтримку польським перевізникам, які теж протестують.

Польський страйк триває з 6 листопада і досі. Перевізники вимагають фактично скасувати лібералізацію вантажних перевезень між ЄС і Україною. І Україна, і ЄС говорили їм, що це не можливо – "торговельний безвізовий" діятиме до липня 2024, як і було заплановано.

У Мінвідновлення України не виключали, що метою страйку є повпливати на те, аби лібералізацію не продовжили після закінчення термінів.