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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із МБРР про залучення позики

Також йтимуть перемовини щодо залучення гранту від МБРР і Міжнародної асоціації розвитку.

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із МБРР про залучення позики
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України для переговорів із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо залучення коштів.

Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті глави держави.

Делегація проводитиме перемовини щодо укладення угоди про позику між Україною та МБРР, а також угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною, МБРР та Міжнародною асоціацією розвитку.

Кошти необхідні для підтримки державних видатків у галузі державного управління в Україні.

Серед членів делегації - її голова, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, заступник глави Мінфіну Роман Єрмоличев, директорка департаменту міжнародного співробітництва Мін'юсту Ганна Тищенко, представниця Мін'юсту Тамара Корніяка, радниця МЗС Анна Василець, заступниця керівника Пенсійного фонду Тетяна Король, заступниця директора департаменту інвестицій Мінекономіки Олена Левчук і перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

Також Зеленський уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання угод про позику і грант.

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Нагадаємо, минулого місяця Кабінет Міністрів ухвалив рішення залучити $1,2 млрд від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери.

Раніше уряд затвердив два розпорядження щодо залучення коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ішлося про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.

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