Скільки втратила Україна від підриву Каховської ГЕС?

В рамках проєкту EMITTER, який фінансується ЄС, ми змогли найбільш точно на даний час оцінити рівень затоплення об’єктів на постраждалих територіях. Загалом, згідно з результатами дослідження, від затоплення більше чи менше постраждали споруди загальною площею 8,6 млн м², про що ми детальніше писали у попередній колонці.

За чотири місяці після теракту, коли росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, вдалося скласти чіткішу картину втрат – як фізичних, так і фінансових.

Фото: ДСНС України

Завдяки чіткому уявленню про ступінь пошкодження будівель та інфраструктури вдалося реалізувати і наступний етап – підрахунок фінансових втрат від руйнування ГЕС.

Розрахунки ми робили пропорційно площі ушкоджених будівель з урахуванням кількості поверхів та рівня пошкоджень. Затоплені більш ніж на 3 метри будівлі враховувалось як повністю знищені, від 1 до 3-х метрів як частково пошкоджені — з коефіцієнтом 0,4, а решта підтоплень як можливо пошкоджені — з коефіцієнтом 0,1.

Подібна методологія відповідає підходам Світового Банку, які використовували під час оцінок RDNA 1 та RDNA 2. Отримані площі множили на вартість будівництва квадратного метра відповідного типу будівлі за даними Міністерства відновлення, а також вираховували попередні втрати від російських обстрілів з метою уникнення дублювання втрат.

Постійна співпраця з урядом, бізнес-асоціаціями та секторальними експертами дозволяє нам використати всі переваги точного визначення типів пошкоджених обʼєктів із супутникових знімків - адже очевидно, що обсяг шкоди сильно відрізняється, наприклад, для лікарні, яка містить дороговартісне обладнання, чи складу аналогічної площі. При оцінках враховувались і приблизна вартість типового обладнання та ремонтів цих споруд.

В результаті ми встановили, що пряма вартість фізичних активів, втрачених від підриву Каховської ГЕС, сягає щонайменше 1,36 млрд дол. Ця сума співставна з окремими траншами, які ми отримуємо від міжнародних партнерів – наприклад, у червні Світовий Банк погодив позику на 1,5 млрд дол. під гарантії Уряду Японії. Це чималі гроші, а для отримання кожного такого траншу Україна має виконувати досить багато вимог по реформах та зміні законодавства.

Далі розглянемо розподіл оцінок втрат за галузями.

Житловий та нежитловий фонд. Очікувано, найбільше постраждали житлові будівлі, вартість втрат яких сягає 1,1 млрд дол. На другому місці нежитловий фонд, пошкоджений на суму приблизно 131,8 млн дол.

Серед житлового фонду основні руйнування припали на приватні будинки, адже більшість постраждалих районів - це сільська та приміська місцевість. Таких будинків зруйновано більше 3600. Грошова оцінка руйнувань сягає майже 1 млрд дол.

Значних ушкоджень дістали близько тисячі багатоповерхівок, в першу чергу в місті Херсон, відновна вартість яких оцінюється у близько 116,8 млн дол.

У нежитловому фонді найбільші втрати припадають на господарчі споруди (63,7 млн дол.), магазини (26,1 млн дол.) та готельно-ресторанні комплекси (20,5 млн дол). Крім того, значних руйнувань зазнали 81 адміністративна будівля, 20 ТРЦ, 7 бізнес-центрів та 12 приміщень сфери послуг, відновлення яких може коштувати по кілька мільйонів доларів у кожній категорії. Загалом різного ступеню пошкоджень зазнали більше 20 тисяч нежитлових споруд.

Інфраструктура. На другому місці опинилися об’єкти інфраструктури. Внаслідок підриву Каховської ГЕС таких об’єктів пошкоджено щонайменше 1473 на майже 39,8 млн дол. Більшість - це гаражі, яких за супутниковими знімками на даний момент нарахували 805, а також 515 складів та 101 ринок. На ці категорії припадає і найбільша частка грошових втрат: 22,9 млн дол. на гаражі, 13,4 млн дол на склади та майже 3 млн дол на ринки.

Серед інших зруйнованих споруд, які вдалося ідентифікувати та підрахувати їхню приблизну вартість, три поліцейські відділки, одна пожежна частина, три автовокзали та одна зупинка. На щастя, на знімках на даний час не видно суттєвого пошкодження морських портів.

Промисловість. Це третя категорія за розміром втрат. Всього вдалося ідентифікувати 260 об’єктів переробної промисловості, які зруйновані чи пошкоджені внаслідок російського теракту. Їхня вартість оцінюється щонайменше у 28,1 млн дол. Найбільших втрат у 20,7 млн грн зазнали машинобудівні заводи, які виготовляли цивільну техніку, – їх постраждало 126.

Крім того, від 1 до 3 млн дол. прямих втрат кожен зазнали промислові об’єкти з виробництва будматеріалів, побутової техніки, виробів з деревини та поліграфії, а також FMCG-сектору. У FMCG-секторі постраждали одразу 75 заводів і фабрик із виробництва харчової продукції, напоїв та цигарок.

Освіта. В топ-5 за прямими втратами - освітня галузь. Там пошкоджено чи зруйновано об’єктів щонайменше на 26,6 млн дол. Половину цих втрат становлять школи – загальноосвітні, ліцеї та гімназії.

Всього постраждали 108 освітніх закладів, із яких 50 – це школи, ліцеї та гімназії, 40 - дитячі садки, решта - заклади вищої та позашкільної освіти.

Охорона здоров’я. Останніми в топ-5 за розміром втрат внаслідок підриву Каховської ГЕС виявилися медичні заклади – серед них ушкоджень зазнали 82 будівлі. Загальні прямі втрати галузі становлять майже 11 млн дол. Найбільше постраждали лікарні та поліклініки – збитки від пошкодження 52 таких будівель оцінюються в майже 8,2 млн дол.

На другому місці за сумою руйнувань - реабілітаційно-оздоровчі центри. Всього пошкоджено 19 таких центрів, прямі втрати оцінюються в 1,4 млн дол.

Крім того, аналіз супутникових знімків показав, що на територіях, які постраждали від руйнування дамби ГЕС та затоплення, знищені та пошкоджені культурні заклади, такі як спорткомплекси, будинки культури, храми та церкви та інші на загальну суму близько 5,7 млн дол.

Релігійні споруди займають друге місце за кількістю постраждалих об’єктів культурної сфери після спорткомплексів: церков і храмів на знімках нарахували 11. Звісно, росія знищила і храми, належні до московського патріархату, такі як Свято-Андріївський кафедральний собор у Новій каховці або Церква московського патріархату імені Георгія Побідоносця в Олешках.

Крім того, на знімках видно часткове затоплення двох будівель, які належали зоопарку “Казкова діброва” в Новій Каховці, який одним із перших повідомив про жахливі наслідки трагедії та втрату тварин, які перебували в клітках.

Також зазнали втрат очисні споруди, котельні та насосні станції на суму більш ніж 3,8 млн дол.

Останні розрахунки не включать більш складні об’єкти, такі як дороги, об’єкти енергетики та ЖКГ, а також активи сільського господарства. Це пов’язано з тим, що їхня вартість не прив’язана безпосередньо до площі об’єкта. Вартість таких активів була розрахована раніше проектом «Росія заплатить», який оцінив збитки за цими статтями в 960 млн доларів. Якщо додати ці розрахунки до оцінки втрат пропорційно ушкодженням, які спостерігаються на об’єктах інших типів, загальна вартість пошкоджень сягає 2,1 млрд доларів.

Цю публікацію підготовлено Вокс Україна та Київською школою економіки (damaged.in.ua) з використанням даних, наданих проєктом EMITTER, що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Вокс Україна та Київської школи економіки (damaged.in.ua) і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Проєкт EMITTER (Enhancing Monitoring and Inspection Transparent Transformation for Emission Reduction) має на меті покращення управління у сфері охорони довкілля в Україні за рахунок поліпшення законодавства, більш ефективної системи моніторингу та контролю на основі відкритих даних; підвищення громадянської активності шляхом встановлення постійного діалогу між громадянами, представленими громадськими організаціями, та органами державної влади на різних рівнях для більш інклюзивної та ефективної політики.