Прямі збитки від підриву окупантами Каховської ГЕС становлять 2 млрд доларів, – Мінекономіки

Вони включають втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості.

Прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів.

Про це повідомляє сайт Мінекономіки.

"Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через трагедію на Каховській ГЕС охоплюють наступне.

Житлове господарство отримало збитків на 950 млн доларів. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

Енергетика – 624 млн доларів збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають 586 млн доларів. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько 1 млрд доларів.

Збитки транспортної інфраструктури складають 311 млн доларів. Від повені постраждали понад 290 км доріг. Збитки промисловості оцінюються у 105 млн доларів. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра. Сільському господарству завдано збитків на 25 млн доларів.

Довкіллю та екологію завдано втрат на 1,5 млрд доларів . 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижче норми.

"Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обраховувати збитки, спричинені підривом Росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в 950 млн доларів. Понад чверть загальної суми збитків (586 млн доларів) повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати з нуля", – сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулося перше засідання Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни. За результатами зустрічі члени Міжнародної робочої групи оголосили спільну заяву.

Уночі 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. За фактом підриву правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид. В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.