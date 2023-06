У Києві відбулося перше засідання Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни

Під співголовуванням керівника ОП Андрія Єрмака та колишнього віцепрем’єр-міністра, колишнього міністра закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем відбулося перше засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Про це повідомляє сайт ОП.

Зазначається, що у засіданні також взяли участь віце-президентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, президентка Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон, екоактивістка Грета Тунберг, старший радник Європейського інституту миру (The European Institute of Peace), керівник програми CMI (The Crisis Management Initiative) у Євразії Роксана Крістеску. В онлайн-форматі під час засідання виступили комісар ЄС із питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічус, професор, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоранс Тубіана та член парламенту Аландських островів, член Екоцидного альянсу Саймон Холмстрьом. З українського боку до роботи групи долучилися міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, Генеральний прокурор Андрій Костін, голова Фонду держмайна Рустем Умєров, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Відкриваючи перше засідання Міжнародної робочої групи, Андрій Єрмак подякував її учасникам за підтримку України у прагненні правосуддя та за готовність спільно працювати задля притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини.

Фото: ОП

"Сьогодні ми запускаємо дуже важливий проект. Війна РФ проти України – це не локальний конфлікт. Ця агресія створює численні виклики для всього людства – від загрози ядерної катастрофи та підриву продовольчої безпеки до посилення антропогенних чинників зміни клімату. Я не кажу про ймовірні ризики – це вже збулося. З наслідками російської терористичної атаки на Каховську ГЕС ми стикаємося щодня: заболочування, опустелювання та зникнення видів", – розповів керівник Офісу глави держави.

За його словами, Україна через бойові дії втратила майже третину своїх лісів. Цілі екосистеми або перебувають на межі зникнення, або вже безповоротно втрачені. За рік війни викиди парникових газів сягнули сотень тисяч тонн.

"Це питання, яке хвилює кожного. Російська агресія призвела до екоциду такого масштабу, який важко оцінити. Хоча це треба робити. Росія повинна відповідати за свої злочини проти довкілля. Цього можна досягти, лише об’єднавши міжнародні зусилля", – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що створена Міжнародна робоча група зосередиться на трьох конкретних сферах:

оцінка наслідків війни для довкілля.

розробка рекомендацій щодо пошуку механізмів притягнення агресора до відповідальності за екологічні злочини, щоб Росія сповна заплатила за спричинені нею руйнування.

екологічне відновлення.

"Ми повинні винести уроки з трагедії. Ми маємо використати цю можливість, щоб не просто відновити країну, а побудувати її заново – дружню до людини й природи. І ми були б дуже вдячні за рекомендації Міжнародної групи щодо цього", – сказав керівник ОП.

Він розповів, що Міжнародна робоча група має на меті напрацювати комплексний документ, який охоплює вищезазначені пункти.

"Поряд із Київським безпековим договором, який має стати основою гарантій безпеки для України, Український екологічний договір має створити умови для надійного захисту довкілля. Важливо, що наведені нижче документи можуть стати моделлю для будь-якої країни, яка стикається з викликами й загрозами, які зараз долає Україна", – заявив Єрмак.

Він зауважив, що перед членами групи стоять безпрецедентні, складні завдання, але висловив переконання, що вони здатні впоратися з ними.

"Отже, беремося до роботи. Треба боротися за збереження природи, за Україну. Для всього світу, для себе", – наголосив Єрмак.

Міжнародна робоча група у четвер уже провела зустріч із представниками екоспільноти України. Українські екоактивісти поінформували гостей, зокрема, про те, як російська агресія впливає на екологічну ситуацію в країні. Окремо було наголошено, що наслідки одного з найбільших російських злочинів – теракту на Каховській ГЕС – позначилися не лише на Україні та її довкіллі, а й зачепили акваторію Чорного моря та морський простір багатьох держав, вплинули на країни Африки, оскільки знищення Каховського водосховища знизить урожайність в українському регіоні, де традиційно вирощували аграрну продукцію.

Окремо активісти закликали сприяти визнанню екоциду злочином, наполягати на виплаті репарацій за наслідки екологічних злочинів, а також напрацювати механізми швидкого реагування на злочини проти довкілля.

За результатами установчої зустрічі члени Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни підтримали спільну заяву.

Нагадаємо, знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції завдало збитків довкіллю на понад 1,5 мільярда євро.