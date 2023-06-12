Знищення Каховської ГЕС завдало збитків довкіллю на 1,5 млрд євро, - Прокудін

Знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції, ймовірно, уже завдало збитків довкіллю на близько 1,5 мільярда євро.

Йдеться, зокрема, про шкоду для лісу та водних ресурсів, заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

"Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро. Затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу. Води, що стала непридатною до використання через цей теракт, вистачило б, аби поїти весь світ протягом двох днів", – написав він.

За його словами, на засіданні обговорили низку питань щодо поліпшення екологічної ситуації на півдні України. Зокрема, йдеться про постійний моніторинг стану довкілля та епідеміологічної ситуації, "невідкладне" буріння додаткових свердловин, забезпечення жителів питною водою, відновлення регіону.

"Також одне з питань – це державний контроль за ціноутворенням на питну воду в Херсонщині. Тут позиція чітка – ніхто не має права наживатися на чужому горі", – наголосив Прокудін.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Унаслідок підриву загинули щонайменше 10 осіб, понад 40 - зникли безвісти.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів Херсонської області: 32 на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.

Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС.