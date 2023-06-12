Уразити ракетами Київську ГЕС майже неможливо, - Павлюк

Уразити ракетами Київську ГЕС майже неможливо, для її захисту зроблене все необхідне.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, відповідаючи на питання, чи готова Україна захистити Київську ГЕС від атак росіян.

«Ми зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року, коли великі загрози були, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку. Відповідний маневр сил і засобів був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження - це як мінімум до ядерного вибуху треба для того, щоб знищити, чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховській ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження, майже неможливо», - розповів Павлюк.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ЗСУ вжиті відповідні заходи з безпеки як щодо прикриття Київської ГЕС від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника.