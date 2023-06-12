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У Мелітополі згорів теплотяг окупантів

Це вже другий теплотяг за два місяці, який виходить з ладу в Мелітополі.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі на Запоріжжі вночі 12 червня вибухнув теплотяг у локомотивному депо.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий теплотяг у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше», — написав він.

Це вже другий теплотяг за останні два місяці, який «достроково виходить з ладу» в Мелітополі.

Федоров також зауважив, що вже другу ніч поспіль у Мелітополі чутно потужні вибухи, щось вибухає та горить:

«У ніч на понеділок щось гучно вибухнуло на заході міста: чули жителі Юрівки та Нового Мелітополя».

Нагадаємо, що у Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники знову пошкодили газопровід, який не поспішають лагодити.

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