Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримані троє її організаторів.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових “ботів” фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють “під дахом” спецслужб РФ.

Тільки на “оренді” одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 гривень. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки.

За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового “розгону” прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні.

Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки окупантів, у тому числі на міжнародній арені. Для цього подавали інформаційні “вкиди” від імені “пересічних” громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.

За даними слідства, організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі.

Під час обшуків за його адресою та у помешканнях фігурантів виявили:

комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;

3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку;

13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення;

банківські картки, через які вони отримували гроші від “клієнтів”.

Вся вилучена техніка направлена на експертизу. Наразі фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки знешкодила угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.