У ЗСУ підтвердили звільнення села в Запорізькій області

Росіяни намагалися повернути населений пункт під контроль, але захисники втримали його.

Сили оборони України підтвердили звільнення села Новодарівка Запорізької області. Населений пункт деокупували ще 4 червня.

Повідомлення про звільнення зʼявилося 12 червня на сторінці Запорізької окремої бригади територіальної оборони в Facebook.

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село НОВОДАРІВКА. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що біля Новодарівки російські військові підірвали дамбу, що призвело до затоплення берегів річки Мокрі Яли. Як і з підривом Каховської ГЕС, окупанти зробили це, аби завадити просуванню захисників.

Новодарівка – село в Пологівському районі. Населення становило менше 100 осіб.

Крім Новодарівки, ЗСУ нещодавно звільнили декілька населених пунктів у Донецькій області: Сторожове, Благодатне та Макарівку.