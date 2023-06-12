Головне за ніч та ранок. Понеділок, 12 червня

Станом на ранок 12 червня внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС на Херсонщині підтоплені 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 – на окупованій росіянами території.

Згідно з повідомленням ДСНС України, на Дніпрі у створі поста “Херсон” спостерігається зниження рівня води до 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста “Нікополь” відмічається зниження рівня води на 7,73 м.

У Херсонській області вдалося евакуювати 2 743 людини, у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Врятовано 702 людини, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів, 371 людина отримала психологічну допомогу.

Станом на понеділок, 12 червня, рівень води у Херсонській області впав на 21 сантиметр і становить 3,6 метра.

Про це повідомила у Telegram заступниця керівника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

За її словами, щогодини рівень затоплення знижується на 2-4 сантиметри.

Після підриву росіянами греблі на Каховській ГЕС без централізованого водопостачання лишилися жителі Марганця, Покрови та Томаківки Дніпропетровської області.

“Після теракту окупантів люди лишилися без централізованого водопостачання. Для них організовуємо привізну воду. Без неї не лишиться жоден житель Дніпропетровщини. Аж до вирішення ситуації”, – повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загалом ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих обстрілів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Упродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями. Госпіталь переповнений та через брак медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні російська армія втратила на війні з Україною близько 216 180 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 540 загарбників, п’ять танків і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони звільнили Сторожове на Донеччині. Над населеним пунктом знову майорить український прапор.

Завдячувати цьому потрібно 35-ій окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram та Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку в Facebook.

Подробиці – в новині.

Експертам МАГАТЕ потрібен ширший доступ до території Запорізької АЕС для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовується для охолодження реакторів станції. Про це повідомляє сайт МАГАТЕ з посиланням на гендиректора агенції Рафаеля Гроссі.

Гроссі зазначив, що рівень Каховського водосховища швидко падає з того часу, як минулого тижня була серйозно пошкоджена нижня гребля через підрив ГЕС російськими окупантами. За даними експертів МАГАТЕ, що перебувають за ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування греблі. При цьому висота продовжує падати в інших місцях водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

В МАГАТЕ наголошують, що висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка розташована за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", – додав він.

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