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Сили оборони звільнили Сторожове

Росіяни намагались чинити супротив, але захисники звільнили село хата за хатою. 

Сили оборони звільнили Сторожове
Фото: Ганна Маляр у Telegram

Сили оборони звільнили Сторожове. Над населеним пунктом знову майорить український прапор.

Завдячувати цьому потрібно 35-ій окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram та Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку в Facebook.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського", – зазначила Маляр.

Морський піхотинець Doc, який брав участь у звільненні населеного пункту, розповів, що операція почалася близько 5 ранку. 

"Ми висадилися з броньованих машин і почали штурм. Спочатку ворог показав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки, і хата за хатою звільняти село", – розповів він.

Захисники знищили близько 50 окупантів, взяли в полон чотирьох.

Українські військові додали, що росіяни, тікаючи, кинули свій БК. 

Сторожове розташоване у Волноваському районі Донецької області. Учора в Міноборони підтвердили звільнення Благодатного та Макарівки. Бійці 7-го окремого батальйону удар заявили також про звільнення Нескучного Донецької області. 

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