Головне за день. Неділя, 11 червня

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 19 бойових зіткнень на сході, підрив дамби біля Новодарівки на Запоріжжі, звільнення Благодатного і Макарівки, повернення з російського полону 95 військових, панахида за гетьманом Мазепою в Лаврі. Яким запам’ятається 473-й день повномасштабної війни.

На Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 5 людей, на Миколаївщині – один загиблий.

Станом на 13:00 11 червня на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них 32 (3821 будинок) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

В області евакуювали 2 718 людей, з яких 190 дітей. Загинули пʼятеро людей, 35 вважаються безвісти зниклими, семеро з них — діти.

У Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт. Звідти евакуювали 982 людини, серед яких 167 дітей. Загинув один чоловік.

На Дніпропетровщині у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах не працює водопостачання. Туди підвозять питну та технічну воду.

Площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі, до 77,78 км кв, повідомили у Херсонській ОВА.

"Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: зі 139 до 77,78 кілометра квадратного. Рівень затоплення становить 4,07 метра. Протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львового та Ольгівки", - йдеться в дописі.

На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішов під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

Російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині. Внаслідок цього троє людей загинули, ще 23 - зазнали поранень, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Серед постраждалих - двоє правоохоронців.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…", - розповів Прокудін.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Представники Міжнародного кримінального суду разом із українськими прокурорами відвідали Антонівку та Херсон, затоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Долучено до розслідування також і провідних світових експертів. Костін додав, що українська сторона повністю готова до співпраці й надає всі необхідні докази та інформацію, щоб Офіс Прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об'єктивне розслідування.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось 19 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав 25 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 червня – в нашій новині.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що українські війська звільнили населені пункти Благодатне і Макарівку Бахмутського напрямку.

"На напрямках, на яких проводиться наступ: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування за двома напрямками від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", - написала Маляр у Telegram.

"На напрямках, де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено", - наголосила вона.

Російські військові підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області, що призвело до затоплення берегів річки Мокрі Яли.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, російські війська намагаються використовувати будь-які способи аби не допустити прориву своїх оборонних укріплень під час контрнаступу українських військ.

"Маємо інформацію про те, що біля населеного пункту Новодарівка, ворог підірвав дамбу і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли", - зазначив Шершень.

Однак, за його словами, на перебіг контрнаступальних ці дії ніяк впливають.

Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку - воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також - прикордонники. Серед них - 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь»", - написав він.

Єрмак зазначив, що багато захисників перебували в полоні пораненими.

"Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського «повернути всіх». Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець", - додав голова ОП.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони від 11 червня про запровадження персональних санкцій щодо 178 громадян Росії.

Указ, опублікований на сайті президента, набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності і відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати Європейський Союз та Сполучені Штати Америки про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Сьогодні, у день Всіх святих, у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом гетьмана Івана Мазепи, відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму.

У Лаврі відправлено панахиду за гетьманом Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою.

У програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку.

“Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. “Мазепиною церквою” називалася навіть у путівниках імперських часів”, − повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко. За його словами, за ініціативи Міністерства культури та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні розпочалися реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби “зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу”.

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