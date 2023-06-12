Україна працює над створенням альянсу оборонних індустрій світу, - Дмитро Кулеба

Перед Україною постало нова стратегічне завдання - побудувати альянс оборонних індустрій світу на підтримку своєї оборони. І зараз наша держава над цим активно працює.

Про це в етері телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, тема створення такого альянсу була ключовою на першій зустрічі ЄС-НАТО-Україна у Брюсселі.

"Оскільки масштаб війни не зменшується (ми бачимо дуже чіткі цифри по артилерії, по запчастинах), і оскільки ми отримуємо все більше допомоги військової, все це необхідно обслуговувати. По-друге, нам потрібні нові сучасні розробки: дрони, виробництво високоточних снарядів, багато чого – це теж треба все створювати. Тому Україна декілька місяців тому почала говорити з партнерами про те, що ми без розгортання нових потужностей оборонної індустрії, без створення оцих чітких альянсів (коли Україна буде інтегрована в індустріальну оборонну промисловість Заходу) ми не забезпечимо сталість і стабільність постачань для України, а ви, дорогі партнери, не забезпечите собі постачання на склади", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що наразі "маховик розкручується" і що Україна "зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який має дати імпульс створенню цього альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, Укроборонпром, зокрема, Мінстратегпром".

Альянс вирішить два головні питання. Як зауважив міністр закордонних справ, це сталість постачань та інтеграція української оборонної промисловості у західну та залучення найкращих технологій. Останнє дозволить вивести якість зброї власного виробництва на новий рівень.

Нагадаємо, Rheinmetall і Укроборонпром уклали контракти зі створення підприємства, що вироблятиме і ремонтуватиме танки. Також німецька компанія розраховує найближчим часом підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

Спільне підприємство має почати роботу у середині липня. А нещодавно глава Rheinmetall розповів, які бронемашини планується виробляти разом з Укроборонпромом.