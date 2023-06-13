Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Міллі

Генерали обговорили, зокрема, пріоритети для українського війська напередодні чергового засідання у форматі “Рамштайн”.

Сьогодні, 13 червня, відбулась телефонна розмова генерала Валерія Залужного та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед”, – йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили пріоритети для українського війська напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”.

Залужний наголосив, що важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час переговорів йшлося про потреби української армії.