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На Кіровоградщині запровадили нові обмеження під час повітряної тривоги

"Режим тиші" передбачає заборону використання сільгосптехніки, виробничих установок.

На Кіровоградщині запровадили нові обмеження під час повітряної тривоги

У Кіровоградській області діятимуть нові заборони під час повітряної тривоги в темну пору доби та під час комендантської години. 

Про це у Телеграм повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Рада оборони Кіровоградської області ухвалила рішення про дотримання режиму тиші під час повітряної тривоги", - зазначив чиновник.

За його словами, такий "режим тиші" передбачає заборону використання сільгосптехніки, виробничих установок, машин і агрегатів.

Нагадаємо, що на засіданні оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації було ухвалене рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи – концерти, шоу-програми, дискотеки тощо – мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.

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