Громадянин Білорусі, який понад 10 років проживає в Україні (у Хмельницькому), отримав підозру за підтримку російської агресії

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Зловмисник на своїй сторінці у забороненій соцмережі "ВКонтактє" описував сподівання на перемогу армії Росії та усіляко возвеличував окупантів, які "воюють так, щоб зберегти об'єкти інфраструктури, зберегти людей, максимально менше завдати шкоди" і взагалі "особливістю російського солдата є те, що він несе мир та щастя всім народам". У свої дописах чоловік дискредитував українських захисників та військово-політичне керівництво держави, розпалював національну ворожнечу та ненависть.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Експертизи, які провели в межах кримінальних проваджень, засвідчили, що ці матеріали містять публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії Росії.

Зловмисник отримав підозру за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганда війни, виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яка коригувала російські повітряні атаки на позиції Сил оборони у прифронтових районах Донеччини. Тим часом 15 років за ґратами проведе зрадник із Харківщини, який підняв прапор РФ над Вовчанськом.