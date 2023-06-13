Нова місія слідчих з Франції допоможе розслідувати екологічні злочини РФ в Україні

Інша група французьких поліцейських техніків збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів і документуватиме їх за допомогою тривимірних цифрових моделей.

В Україну прибули дві команди слідчих та поліцейських техніків з Франції, які домагатимуть розслідувати екогологічні злочини Росії та збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Місію, фінансовану Міністерством Європи та закордонних справ країни, реалізує Міністерство внутрішніх справ та заморських територій.

Як розповіли у Мінєвропи, перша команда допомагатиме Києву розслідувати злочини, які завдають серйозної та тривалої шкоди довкіллю з початку російської агресії в Україні. Ця команда складається з жандармів з Центрального управління по боротьбі зі збитками, завданим навколишньому середовищу та громадському здоров’ю (OCLAESP) і експерта з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії (IRCGN).

Франція також розгорне технічну та наукову поліцейську місію під егідою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Спираючись на досвід IRCGN, ця місія збиратиме ознаки пошкодження цивільних об’єктів і документуватиме їх за допомогою тривимірних цифрових моделей. Це сприятиме розслідуванню МКС, а далі розгляду справ в українських судах.

#Ukraine | 2 nouvelles équipes d'enquêteurs 🇫🇷 sont arrivées en Ukraine 🇺🇦 pour appuyer l'indispensable travail de la justice pénale ukrainienne et internationale. https://t.co/60Z8bP434Z pic.twitter.com/2yEEAn4jjN — Catherine Colonna (@MinColonna) June 12, 2023

Раніше французи надіслали в Україну п’ять місій, дві з яких були довгостроковими і сприяли у розслідуванні пошкоджень інфраструктури, ідентифікації жертв для повернення тіл сім’ям, встановленні причин смерті та моделюванні місць злочину.

Нагадаємо, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції, ймовірно, уже завдало збитків довкіллю на близько 1,5 мільярда євро. Йдеться, зокрема, про ліси та водні ресурси.