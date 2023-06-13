​ДБР розслідує витік персональних даних тернопільських тероборонівців, які оприлюдили на російських ресурсах

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Тернопільщини, який незаконно збирав персональні дані добровольців Сил територіальної оборони. Згодом зі дані були опубліковані на одному з російських пропагандистських ресурсів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Під час розслідування витоку інформації з’ясувалося, що правоохоронець незаконно збирав з доступних йому баз даних інформацію про учасників тероборони. Він систематизував та зберігав імена, дати їх народження, місце реєстрації та проживання, наявність у власності рухомого та нерухомого майна, вогнепальної зброї та спецзасобів, контактні номери телефонів родичів.

Нерідко він пересилав ці дані колезі незахищеними каналами зв’язку. Таким чином, конфіденційна інформація могла опинитися у ворога.

Наразі слідство встановлює, навіщо він збирав дані у такому об’ємі та яким чином персональні дані потрапили до російських пропагандистів.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації (ч. 1, 2 ст. 182 Криімнального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти під виглядом “пенсійного фонду та соціальних служб” збирали персональні дані місцевих жителів для шантажу.