Маляр назвала напрямки, де українські війська просунулись минулої доби

Зараз бої тривають у районах Марʼїнки, на Оріхівському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Українські війська протягом минулої доби просунулися на декількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни роблять все, щоб утримати захоплені ними позиції, активно застосовують штурмову та армійську авіацію, ведуть інтенсивний артилерійський вогонь. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

"Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", – зазначила вона.

Попри це, просування Сил оборони за минулу добу на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища – на 250 м, на Торецькому напрямку – на 200 м, на Бердянському напрямку – від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.

Зараз тривають бої в районах:

Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку

Марʼїнка

Ягідне на Бахмутському

Веселе на Лиманському.

Нагадаємо, що перші повідомлення про звільнені під час літнього наступу населені пункти зʼявилися цими вихідними.

4 червня на окремих ділянках фронту Запорізького напрямку передові загони Сил оборони України почали промацувати сильніше, ніж зазвичай, передній край оборони противника. Уже 5 червня українські війська просунулися від 500 м до 3 км на північний схід від Рівнополя, наступали в напрямку Приютного та Макаріївки, звільнили Новодарівку та Нескучне.

Наступної доби, 6 червня, Сили оборони просунулися на південний захід від Великої Новосілки, до 1,5 км – на північний захід від Сторожевого.

7 червня ворог отямився. Сили оборони атакували в районі Новодарівки, Рівнополя, Нескучного, закріплялися в районі Новодарівки. Противнику вдалося відбити Новодонецьке, але там підрозділи Сил оборони відновили свої позиції на північній околиці, хоча атаки на північній околиці Урожайного мети не досягли. Російські війська безуспішно атакували в напрямку Новосілки.

Докладно про український наступ і перші його підсумки читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.