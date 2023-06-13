У Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу

Народні депутати не встигли повернути перевірки бізнесу й штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин, ці норми запрацюють з 1 серпня.

Про це Forbes Ukraine заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, є багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.

“У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки”, – наголосив нардеп.

Деякі правки у законопроєкт № 8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, нардепи ще можуть внести. Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Ще одна правка – прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023-2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

Зі свого боку, ексголова Податкового комітету ВР Ніна Южаніна пояснила, чому не скасували з 1 липня податкові пільги для бізнесу.

"У червні засідань Верховної Ради більше не планується, а тому законопроєкт фізично не буде можливості прийняти в залі. Оце й уся новина", - зазначила Южаніна.

За словами депутатки, питання ухвалення цього проєкту - лише в даті.

"Новина, яку чимало людей сприйняли так, ніби 8401 не приймуть взагалі і можна зітхнути з полегшенням. 8401 набере чинності не з 1 липня, а з 5 чи 7 липня 2023 року", - додала вона.

Нагадаємо, 29 травня нардепи у першому читанні проголосували за урядовий законопроєкт № 8401, який скасовує “воєнні” пільги для бізнесу.

Документ передбачає відміну "єдиного податку 2%", скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Ці пільгові норми нардепи ухвалили ще на початку війни – у березні 2022 року.