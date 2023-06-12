Першу енергонезалежну базову станцію, яка працюватиме під час блекаутів, тестують на Одещині

Її підживлює 7 сонячних батарей: вдень від сонця, вночі від місяця.

На Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка працюватиме під час блекаутів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, станцію запустив мобільний оператор lifecell. "Її підживлює 7 сонячних батарей: вдень від сонця, вночі від місяця. Завдяки цьому тисячі українців на зв’язку, коли немає електрики", - додав Федоров.

Він додав, що наразі станція працює в тестовому режимі. "Інженери стежать за результатами і наразі задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком", - зазначив віцепрем'єр.

Крім того, телекомівці активно готуються до осінньо-зимового періоду. Як повідомив Михайло Федоров, із 34 тисяч базових станцій вже понад 90 % забезпечені акумуляторами, а близько 10% — генераторами. "Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше", додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, нещодавно Федоров повідомляв, що у прифронтових містах планують забезпечити зв’язок та інтернет, стійкі до обстрілів. Для цього Мінцифри разом із Nokia запускають пілотний проєкт - буду оновлювати телеком-обладнання, щоб перейти на енергонезалежні інтернет-мережі, стійкі до обстрілів.

Раніше на звільнених територіях Херсонщини відновили роботу 85 базових та трьох пересувних станцій зв'язку.