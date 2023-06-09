Епіцентр надає гуманітарну допомогу для постраждалих від повені на Херсонщині

Крім цього, Епіцентр постійно тримає зв'язок зі співробітниками, які залишилися в регіоні, за потреб надаючи необхідну допомогу.

Компанія Епіцентр долучилася до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС та масштабної повені в регіоні.

Зокрема, компанія вже передала для цих потреб 10 надувних човнів, значну партію рятувальних жилетів, а також виділила кошти на придбання великогабаритного плавзасобу для евакуації постраждалих із зони лиха.

Крім цього, Епіцентр постійно тримає зв'язок зі співробітниками, які залишилися в регіоні, за потреб надаючи необхідну допомогу.

"Підрив Каховської ГЕС - це найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття. Безумовно, в цей важкий час компанія не може стояти осторонь людського горя і готова надавати необхідну допомогу для порятунку життів та подолання наслідків лиха. Лише спільними зусиллями ми здатні впоратися із викликами, які постали перед країною внаслідок варварського теракту загарбників", - зазначив генеральний директор компанії Епіцентр К Петро Михайлишин.

Як і раніше, Епіцентр продовжує системно допомагати волонтерам, які звертаються до мережі. Торгові центри, які знаходяться в найближчій доступності до зони лиха, забезпечені в повному об'ємі товарами, необхідними для подолання наслідків лиха (надувними човнами, рятувальними жилетами, моторами для човнів, одягом тощо) та товарами для тварин.