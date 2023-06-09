Україна закликала FATF внести Росію до “чорного списку” на пленарному засіданні в Парижі

Україна просить внести РФ до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику. Засідання FATF має пройти в Парижі 19-23 червня.

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести Російську Федерацію до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня.

Про це повідомляє пресслужба українського Мінфіну.

Міністр фінансів України Сергій Марченко офіційно звернувся до міністрів фінансів та інших міністерств, відповідальних за політику протидії відмиванню коштів у країнах-членах та спостерігачах FATF, з проханням підтримати включення Росії до “чорного списку” за принципові порушення стандартів FATF.

Зазначається, що FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство Росії в організації.

Також Група закликала всі юрисдикції "зберігати обачність щодо загроз доброчесності, безпеки та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникли внаслідок війни Росії проти України".

FATF висловила глибоке занепокоєння "повідомленнями про торгівлю зброєю між російською федерацією та юрисдикціями, що перебувають під санкціями ООН (Іраном і Північною Кореєю), а також злочинною кіберактивністю РФ".

Проте росія не припинила свою зловмисну поведінку і продовжує порушувати стандарти FATF та створювати серйозні ризики для глобальної фінансової системи.

"Україна закликає FATF внести Росію до “чорного списку” для захисту світової фінансової системи. Росія продовжує демонструвати повну зневагу до глобального верховенства права, а ризики, які вона створює для міжнародної фінансової безпеки, тільки зростають. Країни, які порушують стандарти FATF, мають бути притягнуті до відповідальності та внесені до “чорного списку”, незалежно від їх політичного впливу чи внеску у світову економіку", - зазначив міністр фінансів України.

Він зауважив, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі, торгує зброєю з Іраном, внесеним до “чорного списку”, фінансує тероризм через ПВК “Вагнер” та інші структури, співпрацює з Північною Кореєю щодо ядерної програми, здійснює масовані кібератаки на Україну та інші держави і використовує криптовалюту для відмивання брудних грошей. FATF була створена для протидії таким атакам на глобальну безпеку.

Зазначається, що Росія також вчинила низку нових порушень з моменту призупинення її членства, зокрема:

Терористичні акти, які створюють ризики для тисяч цивільних осіб:

6 червня 2023 року Росія зруйнувала Каховську дамбу в Херсонській області, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття. Цим актом терору Росія наражає на небезпеку тисячі цивільних осіб і руйнує екосистеми для майбутніх поколінь. Це також ще більше ускладнює технічне обслуговування найбільшої атомної електростанції в Європі, оскільки катастрофа може вплинути на рівень води, що використовується для охолодження реакторів.

Фінансування розповсюдження ядерної зброї - Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі:

25 травня 2023 року росія санкціонувала передачу тактичної ядерної зброї Білорусі, що стало першою передачею ядерної зброї за межі росії з часів розпаду Радянського Союзу.

29 травня 2023 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ядерна зброя буде для всіх [союзних країн]", що викликає занепокоєння з приводу ядерного розповсюдження.

Росія продовжує торгувати зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН:

Судна під російським та іранським прапорами маскують судноплавні маршрути в Каспійському морі, щоб торгувати зброєю та уникати санкцій. Аналітики очікують, що в 2023 році рівень недобросовісної діяльності та "сірих" суднозаходів на Каспійському морі залишатиметься високим.

Зростання кіберризиків:

У 2023 році росія збільшила інтенсивність кібершпигунських атак на урядові організації щонайменше 17 європейських країн.

Зусилля з обходу санкцій:

Росія використовує віртуальні активи для обходу перевірок щодо протидії відмиванню грошей та обходу економічних санкцій.

Росія продовжує вчиняти предикатний злочин - торгівлю людьми:

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд звинуватив путіна та інших російських посадовців у примусовій депортації українських дітей з окупованих регіонів, що створило ризик торгівлі людьми.

Зростання рівня корупції:

У березні 2023 року росія офіційно вийшла з Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). Комітет Ради Європи MONEYVAL висловив занепокоєння щодо ризиків збільшення рівня корупції з боку Росії.

"Дії Росії є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти Групи", - заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

Він зазначив, що внесення Росії до “чорного списку” обмежить її доступ до зовнішніх ринків та вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку та ефективні контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійно зростаючих ризиків, які створює Росія. Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах і зупинити неспровоковану і незаконну війну проти України.

Нагадаємо, на цьому тижні ЄС не узгодив новий пакет санкцій проти Росії, до питання повернуться у середу. Нові обмеження включають механізм для потенційного покарання країн за межами ЄС, які дозволяють ухилятися від санкцій.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в 11-ий пакет санкцій включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів і які постачають підсанкційний товар до Росії з Євросоюзу в обхід третіх країн.