Укрзалізниця призначила ще один потяг Одеса-Київ

Він курсуватиме три рази на тиждень.

Укрзалізниця призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

Про це пише Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг курсуватиме з Одеси по:

вівторках;

четвергах;

неділях.

Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.

В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:

понеділках;

середах;

п'ятницях.

Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.

"Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, та інших станцій на шляху прямування - зі столицею", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" очікує погодження польської сторони для запуску у напрямку Варшави потягів зі стандартними для українських вагонів чотиримісними купе, замість тримісних, які курсують зараз.