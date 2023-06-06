Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу після війни

Президент Володимир Зеленський вважає необхідною радикальну податкову реформу, але після війни.

Про це він заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання LIGA.net щодо ставлення до проєкту податкової реформи "10-10-10".

"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій [податковій] системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не тільки податків.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими", -зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що іде війна й існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав президент.

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – підсумував він.

Нагадаємо, у вересні 2022 року голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія дав зрозуміти, що "10-10-10" не ухвалюватимуть, бо її автори не надали жодних розрахунків, а Захід не підтримає.

Міністр фінансів Сергій Марченко також попередив, що не підтримає податкову реформу зі зниженням ставок.

Тоді ж Зеленський сказав, що податкова система в Україні потребує змін, але вже через кілька місяців прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки йде війна, революційних податкових змін не буде.

У березні МВФ прямо сказав, що Україна до кінця війни має утриматися від будь-яких податкових змін, якщо вони зменшать надходження до бюджету.