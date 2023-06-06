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Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу після війни

Президент анонсував "важливі фінансові новації, включно з податковими".

Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу після війни
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський вважає необхідною радикальну податкову реформу, але після війни.

Про це він заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання LIGA.net щодо ставлення до проєкту податкової реформи "10-10-10".

"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій [податковій] системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не тільки податків.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими", -зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що іде війна й існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав президент.

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – підсумував він.

Нагадаємо, у вересні 2022 року голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія дав зрозуміти, що "10-10-10" не ухвалюватимуть, бо її автори не надали жодних розрахунків, а Захід не підтримає.

Міністр фінансів Сергій Марченко також попередив, що не підтримає податкову реформу зі зниженням ставок.

Тоді ж Зеленський сказав, що податкова система в Україні потребує змін, але вже через кілька місяців прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки йде війна, революційних податкових змін не буде.

У березні МВФ прямо сказав, що Україна до кінця війни має утриматися від будь-яких податкових змін, якщо вони зменшать надходження до бюджету.

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