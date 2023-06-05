Заборона на імпорт аграрної продукції з України в ЄС стосуватиметься меншої кількості товарів

Підготовлений Європейською комісією регламент, який продовжує дію заборони на імпорт українського аграрного експорту, стосуватиметься меншої кількості товарів.

Про це пише Європейська правда з посиланням на джерело в українському уряді.

Зазначається, що з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту. Відповідний регламент Єврокомісії може бути офіційно оприлюднений до кінця дня 5 червня.

Нагадаємо, у квітні п'ять країн ЄС почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати.

Наприкінці квітня ЄК домовилась із ними і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

2 травня ЄК прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту. Згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.

А 11 травня міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини написали ще одного листа до Європейської комісії. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.

Дане обмеження вже вдарило по українському експорту. Зокрема, у квітні Україна недоотримала 0,7 млрд доларів експорту продовольства порівняно з попереднім місяцем.