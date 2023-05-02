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Єврокомісія заборонила експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України до п’яти членів ЄС

Обмежувальні заходи триватимуть до 5 червня 2023 року.

Єврокомісія заборонила експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України до п’яти членів ЄС
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Європейська комісія прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до п’яти членів Європейського Союзу - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заходи триватимуть до 5 червня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

“Протягом цього періоду насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, що походять з України, можуть продовжувати випускатися у вільний обіг у всіх державах-членах Європейського Союзу, крім п’яти прифронтових держав-членів: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Продукти можуть продовжувати обіг або транзит через ці п’ять держав-членів за допомогою спільної процедури митного транзиту або відправлятися до країни чи території за межами ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику та будь-якої іншої продукції, що надходить з України.

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Також Єврокомісія пообіцяла фінансову підтримку для фермерів у п’яти державах-членах та полегшити транзит експорту українського зерна через шляхи солідарності до інших держав-членів і третіх країн.

Єврокомісія зауважила, що готова повторно запровадити запобіжні заходи після закінчення чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія домовилась з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції. Крім того, Європейський Союз виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

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