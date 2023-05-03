Систему онлайн-бронювання місць для перетину кордону запустять ще на 15 пунктах пропуску

До вже працюючого за цією системою єЧерга пункту пропуску “Ягодин - Дорогуськ” Кабмін додає ще 15 пунктів, на яких працюватиме система онлайн-бронювання місць для перетину кордону вантажними перевізниками.

Про це повідомила пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У міністерстві зазначили, що на пункті перетину кордону “Ягодин-Дорогуськ”, починаючи з грудня минулого року, понад 75 тис. вантажівок виїхало з України завдяки єЧерзі. Вона також допомогла уникнути колапсу у дні, коли Польща призупинила ввезення зернових.

Завдяки проєкту перевізники можуть планувати перевезення і не витрачати гроші на кількаденне простоювання на кордонах, а держава отримує інструмент для аналізу транспортних потоків, впорядкування перевезень та ліквідації фізичних черг на кордонах.

Реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня, а з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.

До кінця місяця єЧерга буде працювати в тестовому режимі. У планах уряду є поширення послуги і на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, 12 грудня 2022 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні Польщею почала функціонувати “Електронна черга перетину кордону” для вантажних транспортних засобів.