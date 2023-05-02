Укроборонпром – це люди, які працюють на перемогу

Останнє, зрештою, і є відповіддю на питання, чому Укроборонпром живе в режимі тиші. Бо тільки так можна наростити виробництво часто критичних для наших Сил безпеки й оборони озброєнь і військової техніки і зберегти життя працівників наших підприємств.
Нещодавно Президент України підписав Указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу України. Його відзначатимуть щороку 13 квітня за ініціативи Укроборонпрому. Бо саме цього дня рівно рік тому наш «Нептун» потопив крейсер «Москва». І це свято в першу чергу належить їм: токарям, зварювальникам, фрезерувальникам, які працюють 24/7 заради великої Перемоги.
Здавалось би, ще напередодні 24 лютого 2022 року військовий потенціал Росії перевищував наш у багатьох позиціях у 15-20 разів. Математика була явно не на нашому боці, важкого іноземного озброєння в перші місяці великої війни не було. Але Україна вистояла. Вистояла завдяки людям оборонки: тим, хто під обстрілами робив танки та літаки, радари та броньовані машини, ракети та боєприпаси. Перші місяці війни ми вистояли завдяки невтомній роботі українських оборонних підприємств.
За минулий рік Укроборонпром зробив і передав армії у 5-8 разів більше продукції, ніж за 2021-й. Тільки зусиллями виїзних ремонтних бригад, що працюють безпосередньо в районах ведення бойових дій – а це теж працівники наших заводів, – вдалося відремонтувати більш ніж 3000 одиниць броньованої техніки. Про відновлення техніки в тилу я навмисно не говоритиму, бо життя і здоров'я наших співробітників є найвищою цінністю.
За кордоном спільно з країною НАТО ми розгорнули серійне виробництво практично цілої лінійки «радянських» боєприпасів: мін калібру 82 мм і 120 мм, артилерійського снаряда 122 мм, снаряда для танкової гармати 125 мм. З міркувань безпеки потужності локалізовано за межами України, але, що важливо, із залученням українських фахівців і за українською технологією.
Працівники підприємств Укроборонпрому вже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння.
Згідно з тим самим рейтингом "Forbes Ukraine" Укроборонпром отримав 8 балів з 10 можливих за критерієм «Внесок у перемогу». Усе зазначене вище є лише частиною фактів, що підтверджують цю оцінку.
Водночас ми розуміємо, що без міжнародної підтримки ми не впораємось. Україна протистоїть величезній державі, яка роками готувалася до цього наступу. Тому ми поглиблюємо міжнародне партнерство: вже досягнуто домовленостей з 14 країнами-членами НАТО та підписано понад 35 міжнародних угод. Останні – у сфері бронетехніки з чеським виробником VOP CZ, а також польським PGZ.
Сьогодні Україна та її оборонно-промисловий комплекс об’єктивно потребують глибокої інтеграції в міжнародну систему безпеки. Тому вкрай потрібен трансфер технологій, які здатні забезпечити розробку, серійне виробництво, технічне обслуговування та ремонт новітніх видів ОВТ: бронетанкової техніки, безпілотників повітряного, наземного, надводного та підводного застосування, потужних комплексів РЕБ і ППО тощо.
Україні потрібен «індустріальний Рамштайн». Я бачу його як майданчик, на якому ми будемо обговорювати з нашими міжнародними союзниками та партнерами трансфер технологій та інновацій, а також залучення інвестицій в ОПК, у тому числі через створення спільних підприємств. Завдяки цьому Україна отримає потужний імпульс для подальшого розвитку не лише оборонки, але й інших галузей економіки.
Я вдячний усім, хто підтримує нас у цій визвольній війні. Та щиро дякую кожному, хто 24/7 працює на підприємствах Укроборонпрому та інших підприємствах ОПК. Усі ці люди в часі війни є без перебільшення героями нашої країни. Разом ми наближаємо нашу перемогу та робимо Україну сильною!