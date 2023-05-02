Укроборонпром – це люди, які працюють на перемогу

За рік великої війни штат Укроборонпрому – я маю на увазі колективи оборонних заводів – зріс на 6 700 співробітників. Позаяк тільки в березні 2022-го майже 10 000 українців захотіли долучитися до нас, дехто – на волонтерських засадах. І показовим є те, що попит зріс не на офісні, а саме на технічні та інженерні спеціальності, а це фізична робота на довгі дистанції, яка потребує чималої витривалості. І будьмо відверті, це робота з високим ризиком для життя, бо маємо вже понад 150 ворожих ракетних, артилерійських і авіаційних ударів по наших підприємствах.

За версією журналу "Forbes Ukraine", Укроборонпром – найкращий державний роботодавець року і №9 серед 50 кращих роботодавців України. До речі, в незалежному рейтингу він появився вперше за роки свого існування, що свідчить про безперервну, цілодобову роботу державного ОПК на Перемогу з часу повномасштабного вторгнення.

Фото: Укроборонпром

Останнє, зрештою, і є відповіддю на питання, чому Укроборонпром живе в режимі тиші. Бо тільки так можна наростити виробництво часто критичних для наших Сил безпеки й оборони озброєнь і військової техніки і зберегти життя працівників наших підприємств.

Нещодавно Президент України підписав Указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу України. Його відзначатимуть щороку 13 квітня за ініціативи Укроборонпрому. Бо саме цього дня рівно рік тому наш «Нептун» потопив крейсер «Москва». І це свято в першу чергу належить їм: токарям, зварювальникам, фрезерувальникам, які працюють 24/7 заради великої Перемоги.

Здавалось би, ще напередодні 24 лютого 2022 року військовий потенціал Росії перевищував наш у багатьох позиціях у 15-20 разів. Математика була явно не на нашому боці, важкого іноземного озброєння в перші місяці великої війни не було. Але Україна вистояла. Вистояла завдяки людям оборонки: тим, хто під обстрілами робив танки та літаки, радари та броньовані машини, ракети та боєприпаси. Перші місяці війни ми вистояли завдяки невтомній роботі українських оборонних підприємств.

Фото: defence-ua.com

За минулий рік Укроборонпром зробив і передав армії у 5-8 разів більше продукції, ніж за 2021-й. Тільки зусиллями виїзних ремонтних бригад, що працюють безпосередньо в районах ведення бойових дій – а це теж працівники наших заводів, – вдалося відремонтувати більш ніж 3000 одиниць броньованої техніки. Про відновлення техніки в тилу я навмисно не говоритиму, бо життя і здоров'я наших співробітників є найвищою цінністю.

За кордоном спільно з країною НАТО ми розгорнули серійне виробництво практично цілої лінійки «радянських» боєприпасів: мін калібру 82 мм і 120 мм, артилерійського снаряда 122 мм, снаряда для танкової гармати 125 мм. З міркувань безпеки потужності локалізовано за межами України, але, що важливо, із залученням українських фахівців і за українською технологією.

Працівники підприємств Укроборонпрому вже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння.

Згідно з тим самим рейтингом "Forbes Ukraine" Укроборонпром отримав 8 балів з 10 можливих за критерієм «Внесок у перемогу». Усе зазначене вище є лише частиною фактів, що підтверджують цю оцінку.

Фото: Державний концерн 'Укроборонпром'

Водночас ми розуміємо, що без міжнародної підтримки ми не впораємось. Україна протистоїть величезній державі, яка роками готувалася до цього наступу. Тому ми поглиблюємо міжнародне партнерство: вже досягнуто домовленостей з 14 країнами-членами НАТО та підписано понад 35 міжнародних угод. Останні – у сфері бронетехніки з чеським виробником VOP CZ, а також польським PGZ.

Сьогодні Україна та її оборонно-промисловий комплекс об’єктивно потребують глибокої інтеграції в міжнародну систему безпеки. Тому вкрай потрібен трансфер технологій, які здатні забезпечити розробку, серійне виробництво, технічне обслуговування та ремонт новітніх видів ОВТ: бронетанкової техніки, безпілотників повітряного, наземного, надводного та підводного застосування, потужних комплексів РЕБ і ППО тощо.

Україні потрібен «індустріальний Рамштайн». Я бачу його як майданчик, на якому ми будемо обговорювати з нашими міжнародними союзниками та партнерами трансфер технологій та інновацій, а також залучення інвестицій в ОПК, у тому числі через створення спільних підприємств. Завдяки цьому Україна отримає потужний імпульс для подальшого розвитку не лише оборонки, але й інших галузей економіки.

Фото: Державний концерн 'Укроборонпром'

Я вдячний усім, хто підтримує нас у цій визвольній війні. Та щиро дякую кожному, хто 24/7 працює на підприємствах Укроборонпрому та інших підприємствах ОПК. Усі ці люди в часі війни є без перебільшення героями нашої країни. Разом ми наближаємо нашу перемогу та робимо Україну сильною!