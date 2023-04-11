Концерн виробляє боєприпаси за кордоном з міркувань безпеки.

Державний концерн “Укроборонпром” відправив українським військовим дві партії 125-мм та 122-мм боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидва снаряди виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням фахівців концерну.

Нагадаємо, на початку квітня “Укроборонпром” домовився розгорнути виробництво 125-мм снарядів для танків на території Польщі. Таким чином Польща стане другою країною НАТО, на території якої Укроборонпром виготовлятиме 125-мм боєприпаси.

У кінці березня повідомлялось, що “Укроборонпром” почав виробляти вже третій вид боєприпасу - 122-мм артилерійський снаряд. Першу партію цих снарядів вже встигли відвантажити ЗСУ.