Минулої доби російські війська завдали ударів по 12 населених пунктах Донецької області. Поліція зареєструвала 22 порушення законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ.
Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.
“Ворог обстріляв міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Времівка, Предтечине, Маркове, Семенівка, Максимільянівка”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зруйновані і пошкоджені 33 цивільних об‘єкти – 26 житлових будинків, ринок, газопроводи, автомобілі.
Авіаційною ракетою “Х-58” та артилерією війська РФ вдарили по Костянтинівці. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних і 11 приватних будинків та автотранспорт. Травмовано людину.
Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Торецьку, Бахмуті, Очеретиному, Максимільянівці. За інформацію голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Нагадаємо, протягом понеділка 10 квітня росіяни атакували дев’ять областей України.