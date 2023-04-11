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Учора окупанти били по 12 населених пунктах Донеччини: травмовані п’ятеро людей

Зруйновані і пошкоджені 33 цивільних об’єкти.

Учора окупанти били по 12 населених пунктах Донеччини: травмовані п’ятеро людей

Минулої доби російські війська завдали ударів по 12 населених пунктах Донецької області. Поліція зареєструвала 22 порушення законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Ворог обстріляв міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Времівка, Предтечине, Маркове, Семенівка, Максимільянівка”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зруйновані і пошкоджені 33 цивільних об‘єкти – 26 житлових будинків, ринок, газопроводи, автомобілі.

Авіаційною ракетою “Х-58” та артилерією війська РФ вдарили по Костянтинівці. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних і 11 приватних будинків та автотранспорт. Травмовано людину.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Торецьку, Бахмуті, Очеретиному, Максимільянівці. За інформацію голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

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Нагадаємо, протягом понеділка 10 квітня росіяни атакували дев’ять областей України

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