Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні.

Росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на глобальну ініціативу з підтримки України UNITED24.

“Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні. Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виживання дикої природи — це ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше.

Нагадаємо, росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині. Таким чином, українська адміністрація не може забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення.