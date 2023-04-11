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Росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків

Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні.

Росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків
Заповідник “Асканія-Нова”
Фото: Facebook/Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна

Росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. 

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на глобальну ініціативу з підтримки України UNITED24. 

“Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні. Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що виживання дикої природи — це ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше.

Нагадаємо, росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині. Таким чином, українська адміністрація не може забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення.

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