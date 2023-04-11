«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві на Хрещатику загорівся корпус університету

Вогонь охопив близько 10 квадратних метрів. 

У Києві на Хрещатику загорівся корпус університету
Фото: ДСНС

У Києві на Хрещатику трапилася пожежа в корпусі національного університету імені Карпенка-Карого. Станом на 10:16 загоряння вдалось локалізувати, а о 10:33 ДСНС повідомили про ліквідацію. 

Пожежа трапилася на другому поверсі будівлі. Про інцидент повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

"Локалізація пожежі на площі 10 кв. м на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого", – заявив він. 

Будівля університету розташована за адресою Хрещатик, 52. Будинок належить до старої забудови і є памʼяткою архітектури. Його було зведено в 1875-1878 роках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies