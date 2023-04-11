У Києві на Хрещатику загорівся корпус університету

У Києві на Хрещатику трапилася пожежа в корпусі національного університету імені Карпенка-Карого. Станом на 10:16 загоряння вдалось локалізувати, а о 10:33 ДСНС повідомили про ліквідацію.

Пожежа трапилася на другому поверсі будівлі. Про інцидент повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

"Локалізація пожежі на площі 10 кв. м на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого", – заявив він.

Будівля університету розташована за адресою Хрещатик, 52. Будинок належить до старої забудови і є памʼяткою архітектури. Його було зведено в 1875-1878 роках.