В Солом'янському районі Києва чоловік влаштував стрілянину через сварку з продавцем в одному з торгових кіосків.

Про це пише поліція Києва.

"Внаслідок його дій ніхто не постраждав. За силової підтримки спецпризначенців КОРД оперативники затримали порушника, а слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій", - пише пресслужба.

Під час відпрацювання інформації про стрілянину було встановлено, що між зловмисником й продавцем виник словесний конфлікт. Після цього правопорушник пішов й через декілька хвилин повернувся зі зброєю.

"Правоохоронці опитали свідків злочину та оглянули місце події, звідки вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62. Співробітники кримінальної поліції спільно із оперативниками та аналітиками столичного главку встановили особу нападника та адресу його проживання", - додає пресслужба.

Під час обшуків у 49-річного чоловіка було вилучено зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, що 18 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина. Попередньо, причиною став конфлікт між місцевими мешканцями. Загиблих та поранених немає.