Жителя Вінниці засудили до довічного позбавлення волі за вбивство матері, колишньої дружини та двох дітей

Прокурори відстояли у Верховному Суді довічне ув’язнення для жителя Вінниці, який вбив матір, дружину та своїх дітей 3 та 7 років.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що у грудні 2018 року він позбавив життя матір, колишню дружину та двох своїх дітей – 3-річної доньки і 7-річного сина.

Потерпілі проживали разом у квартирі засудженого, а він – окремо. При зустрічах, коли чоловік приходив до колишньої родини, часто виникали конфлікти. Під час чергової сварки чоловік почав душити колишню дружину, наніс їй множинні удари слюсарським молотком. Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх дітей.

Аби приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад. Він порозкидав речі йта документи потерпілих по квартирі, вхідні двері залишив відчиненими. У подальшому змив із себе сліди крові та покинув помешкання.

Далі він поїхав на таксі до іншої частини міста, де позбувся знаряддя вбивства – молотка, якого викинув на смітник. Коли повернувся до квартири, побачив, що ніхто не виявив злочин, самостійно викликав "швидку", імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

На місці лікарі констатували смерть двох жінок і хлопчика. Дівчинка померла за кілька годин у медзакладі.

"Верховний Суд підтримав позицію прокурорів та констатував, що призначене покарання відповідає вимогам справедливості та відображає співмірність злочину та кари. Ухвалу Вінницького апеляційного суду залишено без змін, а касаційну скаргу засудженого – без задоволення", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Київської області затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона отруїла талієм 38-річного мешканця Іванківського району, котрий помер у лікарні. Пізніше стало відомо ще про п’ять постраждалих від отрути.