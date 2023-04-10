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Рівненська облрада заборонила діяльність УПЦ МП в області

Аналогічне рішення ухвалила міська рада Рівного.

Рівненська облрада заборонила діяльність УПЦ МП в області
Фото: Рівненська облрада

Депутати Рівненської обласної ради на позачерговій сесії одностайно проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Про це повідомляє пресслужба облради.

"Заборону Української православної церкви (Московського патріархату) підтримали 55 обранців із 55 присутніх у залі", - ідеться в повідомленні.

Депутати також проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської облради щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ (МП), та передачі їм у користування культових будівель.

Крім цього, облрада втретє звертатиметься до Верховної Ради з вимогою негайно ухвалити закон про заборону УПЦ (МП) і тим самим виконати рішення РНБО від 1 грудня 2022 року.

Окреме звернення облради буде надіслано до органів місцевого самоврядування Рівненської області, щоб ті ухвалили відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ (МП) на території своїх громад.

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Нагадаємо, що Рівненська міськрада підтримала рішення про припинення права користування УПЦ (МП) земельними ділянками на території громади.

У Нетішині Хмельницької області два храми УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.

8 квітня у найбільшому храмі Шепетівки на Хмельниччині відбулося перше служіння українською мовою.

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