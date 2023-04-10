ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-24 на Авдіївському напрямку

Росіяни не припиняють спроб наступальних дій, але отримують гідну відсіч.

Українські військові знищили ворожий вертоліт Мі-24 на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, армія Росії протягом 9 квітня втратила близько 670 військових, чотири броньовані машини та один танк. З початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили 178 820 окупантів.

Також росіяни втратили 292 гелікоптери.

Кілька днів тому оборонці збили біля Марʼїнки ворожий літак-штурмовик.