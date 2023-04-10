Окупаційний етноцид. Примус у відмові від українського громадянства

У цій статті, я розглядаю етноцид, як один із видів геноциду українського народу, що проводиться діями диктаторського режиму кремля, окупаційними військами рф, та окупаційними адміністраціями рф. На тимчасово захопленій рф територіях України, окупанти почали примушувати місцевих жителів, щоб вони масово відмовлялися від українського громадянства. Практично усіх місцевих жителів, які залишилися в зоні окупації схиляють до примусової відмови від українського громадянства. Паралельно з процесом примусової відмови від українського громадянства, окупанти проводять примусову паспортизацію (видачу паспорта Росії), варто зазначити, що ці процеси пов'язані між собою.

Етноцид - політика знищення національної ідентичності, самосвідомості народу. Народи, які стали жертвами етноциду, зазвичай втрачають історичну пам'ять чи її значну частину.

Фото: EPA/UPG

Перша ініціатива із закликом про спрощення отримання громадянства рф та видачі паспортів росії для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, була озвучена депутатом державної думи рф, лідером політичної партії «Справедлива росія» (зараз «Справедлива росія – За правду») Сергієм Мироновим. Починаючи з 2014 року, «Справедлива росія» була обрана Кремлем як головний лобіст легалізації НВФ «ЛНР» та «ДНР». Саме партія "Справедлива росія" розробляла модальні проекти законів для т.з. парламентів «ЛНР» та «ДНР», саме Сергій Миронов ще у 2014 році виступив із заявою до уряду РФ, президента РФ та Державної думи рф з вимогою визнати незалежність НВФ «ЛНР» та «ДНР». Також подібні законодавчі ініціативи зі спрощення отримання громадянства РФ громадянами України висував депутат Державної думи РФ, перший заступник голови Комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін, який також є одним із ідеологів проведення політики «возз'єднання народів». Фактично видача паспортів рф на окупованих територіях Луганської та Донецької областей почалася ще в 2019 році, але нормативно-правові акти росії з паспортизації почали прийматися ще в 2017 році. У період з 2018 по 2021 рік на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей видано:

2018 рік – видано 83,08 тис. паспортів;

2019 рік – видано 299,42 тис. паспортів;

2020 рік – видано 409,55 тис. паспортів;

2021 рік (перший квартал) - 585,14 тис. паспортів.

До кінця 2021 року Кремль поставив завдання НВФ «ЛНР» та «ДНР» отримати заявки на видачу паспортів росії для 1 мільйона жителів тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей. У 2021 році на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей працює 53 відділення зі збору документів на отримання паспорта громадянина росії.

Хронологія формування нормативно-правової бази та етапи паспортизації на тимчасово окупованій території України:

18.02.2017 – підписання указу президента росії «Про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України»;

19.04.2019 - підписання указу президента росії № 187 «Про окремі категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства російської федерації у спрощеному порядку»

24.04.2019 - підписання указу президента росії «Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства рф у спрощеному порядку»;

29.04.2019 – початок роботи першого пункту прийому документів та видачі паспортів для мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей у Новошахтинську (Ростовська область);

30.04.2019 – початок роботи пункту прийому документів та видачі паспортів для мешканців тимчасово окупованої території у селі Покровському Неклинівського району (Ростовська область);

03.05.2019 - відкриття першого пункту щодо прийому документів на громадянство росії у тимчасово окупованій території Донецької області – м. Донецьк;

06.05.2019 - відкриття першого пункту з прийому документів на громадянство Росії у тимчасово окупованій Росії території Луганської області – м. Луганськ;

07.05.2019 – у тимчасово окупованій території Донецької області працюють 33 територіальні підрозділи «міграційної служби» для прийому документів на отримання паспорта росії;

22.05.2019 – у тимчасово окупованій території Луганської області працюють 17 підрозділів «міграційної служби» для прийому документів на отримання паспорта росії.

14.06.2019 – перші жителі тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей з числа працівників окупаційних адміністрацій, отримали російські паспорти;

16.09.2019 – на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областях розпочали роботу кол-центри, метою яких є своєчасне інформування тих, хто подав документи на отримання громадянства росії

25.09.2019 - міграційна служба рф зареєструвала 87 тис. заявок на отримання російського паспорта від мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, 35 тис. осіб повністю пройшли процедуру набуття громадянства Росії;

03.01.2020 – протягом 2019 р. понад 196 тис. осіб на тимчасово окупованих територіях України набули громадянства рф (дані міграційної служби росії);

10.01.2020 - мешканців тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей, які отримали російський паспорт, почали закликати на термінову службу до збройних сил росії;

05.03.2020 - Держдума росії прийняла закон № 819170-7, який скасовує співбесіду на знання російської мови для громадян Білорусі та України при вступі в російське громадянство. Також змінено термін розгляду заяв про прийом до громадянства росії, для мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей;

24.04.2020 - стягнення державного мита при отриманні паспорта громадянина рф мешканцями Донбасу у розмірі 3500 російських рублів скасовано указом президента росії.

30.05.2022 - підписання Указу «Про внесення змін до Указу президента рф від 24 квітня 2019 року № 183 «Про визначення з гуманітарною метою категорій осіб, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку». Також зміни були внесені до Указу від 19 квітня 2019 року № 187 «Про окремі категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства російської федерації у спрощеному порядку». Фактично цими указами путіна дозволялося отримання громадянства росії дітям сиротам і дітям без опіки з тимчасово окупованих територій України у спрощеному порядку.

11.06.2022 – підписання Указу президента росії «Про внесення змін до указів № 183 та №187». Цим указом путіна, розпочався процес видачі паспортів Росії мешканцям тимчасово окупованих територій України після 24 лютого 2022 року.

26.12.2022 – підписання Указу президента Росії № 921 – «Про деякі питання набуття громадянства росії». Цим Указом спрощується система видачі паспортів росії для мешканців тимчасово окупованих територій України (у тому числі і дітей), зменшується термін отримання паспорта росії з дня подання заяви, а також вводиться обов'язкове правило при отриманні паспорта громадянина росії – це ВІДМОВА ВІД УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА.

15.03.2023 – Держдума росії та Рада федерації росії ухвалили закон «Про особливості правового становища громадян Російської Федерації, які мають громадянство України». Після ухвалення цього закону, мешканцям тимчасово окупованих територій України, достатньо написати заяву у довільній формі та передати її міграційну службу росії на тимчасово окупованій території України.

На даний час представники окупаційних адміністрацій росії на захоплених територіях України розгорнули терористичну кампанію зі збору заяв від місцевих жителів, в яких вони нібито відмовляються від громадянства України. Місцеві жителі, які не належать до працівників окупаційних адміністрацій або силових органів, відмовляються писати такі заяви, за що і піддаються репресіям. Починаючи з лютого 2023 року, на тимчасово окупованій території Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей починають працювати мобільні групи поліцейської та міграційної окупаційних служб. Завданнями цих мобільних груп є прискорення процесу масового написання заяв відмови від Українського громадянства місцевими жителями. За лютий та березень 2023 року окупантам не вдалося запустити конвеєр збору заяв про відмову від Українського громадянства, тому вони прийняли рішення про те, що адміністрації установ, де працюють місцеві жителі (лікарні, школи, університети, підприємства) самостійно в односторонньому порядку писатимуть. заяви від імені місцевих мешканців. У свою чергу адміністрації шкіл мали написати заяви про відмову від Українського громадянства за кожного учня школи. Фактично ця кампанія спрямована на примусову відмову мешканців тимчасово окупованих територій від українського громадянства, що є ще одним підтвердженням дій диктаторського режиму Кремля в геноциді українського народу.

У період з лютого по квітень 2023 року «Східна правозахисна група» зафіксувала 139 випадків затримання окупантами місцевих жителів за те, що вони не хотіли писати відмову від Українського громадянства, деяких людей відпустили, а деякі продовжують перебувати у в'язницях окупантів.

З наведених даних, можна зробити висновок, що Кремль ще з 2017 року почав проводити політику етноциду на захоплених територіях України, проводячи поетапну паспортизацію місцевого населення, але незважаючи на всі старання Росії, місцеві жителі переважно не стали оформлювати паспорти Росії, що і призвело до посилення дій росії щодо місцевих жителів та прийняття рішення у репресіях проти тих, хто відмовляється писати заяви про вихід з громадянства України. Такі дії Кремля прямо свідчать про головну мету диктатора путіна – знищення українського народу всіма можливими способами. Але я впевнений, що інформацію про процеси етноциду як складових політики геноциду диктаторського режиму Кремля проти України буде використано в міжнародному судовому процесі, на якому будуть притягнуті до кримінальної відповідальності всі злочинці, які брали участь у військових та політичних злочинах проти Українського народу починаючи з 2014 року. року.