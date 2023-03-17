На окупованій Луганщині у російське громадянство переводять неповнолітніх

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни створюють умови для прискореної паспортизації документами РФ українських громадян, зокрема неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

"Згідно з нещодавно ухваленим законом, заяву на припинення громадянства за дитину, яка не досягла 14-річного віку, може подати один із батьків, єдиний батько або усиновлювач", – ідеться у повідомленні.

За дітей, які залишилися без піклування батьків, зокрема тих, які постійно перебувають в освітній, медичній організації, що надає соціальні послуги, заяву подає опікун або уповноважений представник такої установи, без урахування позиції дитини.

Крім того, до отримання російського паспорта примушують місцевих пенсіонерів.

"Із березня на території так званої ЛНР почали перераховувати пенсії. Але звернутися до відповідних органів людина може виключно з паспортом РФ з реєстрацією на території регіону. Паспорти України чи так званої ЛНР не приймаються. Не встиг отримати новий папірець – на перерахунок можна не чекати", – поінформували в ОВА.

В деяких районах області зростають заборгованості із зарплати і скорочується кількість робочих днів в окупаційних структурах.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які відмовилися від отримання російського паспорта.