Учора ворог випустив 275 снарядів з “Градів” і важкої артилерії по території Херсонщини

Є поранений.

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Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

За минулу добу окупанти 13 разів обстріляли Херсон. Унаслідок атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, одна людина отримала поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, учора противник здійснив 76 обстрілів Херсонщини, випустивши 275 снарядів із важкої артилерії та "Градів". Херсон ворог обстріляв 13 разів.

"47 снарядів влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки й об'єкт соціальної інфраструктури. На жаль, одна людина дістала поранення", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 15 березня загарбники обстріляли Херсонщину 88 разів. Внаслідок обстрілів три людини отримали поранення.