Єврокомісія готує новий законодавчий документ про санкції для родичів російських олігархів, – Politico

Європейська комісія готує новий законодавчий текст, який дозволить застосовувати санкції до членів сімей відомих російських бізнесменів і жінок.

Про це пише POLITICO з посиланням на трьох дипломатів.

“Виконавчий орган ЄС поінформував країни ЄС у середу про те, що він працює над критеріями переліку членів родини, повідомили дипломати”, – зазначає видання.

Комісія не деталізувала про які критерії йдеться і не вказала часових рамок, коли це станеться.

Польща та країни Балтії пропонували подібну схему в лютому. Тоді Комісія пообіцяла розглянути це питання в обмін на припинення опору Польщі проти 10-го пакету санкцій блоку. Польща стверджувала, що обмеження на торгівлю синтетичним каучуком недостатньо широкі, і відмовилася підписувати пакет, доки не отримає від Комісії нових обіцянок щодо майбутніх санкцій.

Минулого тижня Загальний суд Європейського Союзу постановив, що заборона на видачу віз і заморожування активів лише на підставі того, що вони є членами сім’ї, є незаконним. Справа стосувалася матері командувача ПВК "Вагнера", яка воює в Україні, Євгена Пригожина.

Хоча Рада ЄС послалася на певні ділові зв'язки між Пригожиним та його матір'ю Віолеттою Пригожиною під час накладення на неї санкцій, суд визнав цю інформацію застарілою.

“В очевидній спробі зробити санкції проти Пригожиної та інших осіб жорсткішими, Рада в середу оновила записи про сотні з 1500 осіб, які підпадають під санкції”, – додає Politico.

Нагадаємо, як пише Associated Press, США знову почали активно тиснути на російську економіку, зокрема, на її олігархів з наміром перешкодити веденню війни в Україні.