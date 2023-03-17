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За останні два тижні з Маріуполя виїхали 103 людини, – Андрющенко

Вони у безпеці на території вільної України та в країнах ЄС.

За останні два тижні з Маріуполя виїхали 103 людини, – Андрющенко
Знищений Маріуполь
Фото: EPA/UPG

За останні два тижні з Маріуполя на підконтрольну Україні територію та у країни Європейського союзу виїхали 103 людини.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

“З момента публікації інструкції щодо виїзду з окупованого Маріуполя, на зворотній зв’язок вийшло вже 103 людини, які виїхали протягом останніх двух тижнів. Люди вже в безпеці – на території вільної України та в країнах ЄС”, – сказав він.

Андрющенко закликав людей не гаяти час і користовуватися коридором, поки він працює.

В інструкції вказані телефони волонтерів та перевізників, зокрема російських, і благодійного фонду, які допомагають маріупольцям виїхати з міста.

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Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів вищих навчальних закладів.

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