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Митрополит Епіфаній обговорив роботу капеланів з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Наєвим

Також під час спілкування йшлося про відбиття російської агресії.

Митрополит Епіфаній обговорив роботу капеланів з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Наєвим
Фото: Пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Про це повідомила пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

“Під час спілкування йшлося про відбиття триваючого повномасштабного російського нападу та непересічну роль капеланів у війську”, - повідомили в пресслужбі. 

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Зазначається, що Епіфаній вручив військовому капелану Командування Об’єднаних Сил ЗСУ підполковнику Борису Кутовому мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Нагадаємо, перші військові капелани проходять навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

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