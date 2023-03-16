Митрополит Епіфаній обговорив роботу капеланів з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Наєвим

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.
Про це повідомила пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.
“Під час спілкування йшлося про відбиття триваючого повномасштабного російського нападу та непересічну роль капеланів у війську”, - повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що Епіфаній вручив військовому капелану Командування Об’єднаних Сил ЗСУ підполковнику Борису Кутовому мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.
Нагадаємо, перші військові капелани проходять навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.