Митрополит Епіфаній обговорив роботу капеланів з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Наєвим

Також під час спілкування йшлося про відбиття російської агресії.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Про це повідомила пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

“Під час спілкування йшлося про відбиття триваючого повномасштабного російського нападу та непересічну роль капеланів у війську”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що Епіфаній вручив військовому капелану Командування Об’єднаних Сил ЗСУ підполковнику Борису Кутовому мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Нагадаємо, перші військові капелани проходять навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.