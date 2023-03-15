Головне за день. Середа, 15 березня

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що наразі дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard.

Про це сказав він на початку засідання у форматі «Рамштайн». «Лише за останні три місяці члени цієї Контактної групи продемонстрували чудове лідерство у нарощуванні можливостей, необхідних Україні для захисту свого суверенітету та створення ініціативи на полі бою, включаючи понад дев’ять бригад танків та іншої броньованої техніки. Коаліція країн, які надають Україні танки Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків Leopard», – сказав він.

За його словами, зараз «вирішальний момент» боротьби України.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу Росія завдала трьох ракетних та 26 авіаударів. Також загарбники здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Продовжує штурмувати Бахмут. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 15 березня – в новині.

Російські окупанти обстріляли ввечері 15 березня Марганець на Дніпропетровщині.

Через атаку рашистів загинули дві жінки, ще п'ятеро жителів отримали поранення.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, магазин, гуртожиток ліцею.

На місцях влучань працюють працівники ДСНС та правоохоронці області.

До Індії послом може поїхати чинний заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. Зараз ведуться перемовини з Делі щодо погодження кандидатури Поліщука, однак, як повідомили LB.ua, керівництво держави підтримує його призначення.

Водночас досі не вирішене питання щодо призначення послом в Китай чинного міністра з стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Як вказують джерела, рішення щодо затвердження його кандидатури поставили на паузу в Офісі президента. Міністерство закордонних справ поки що не отримало від Офісу президента відповіді на свій запит щодо призначення Рябікіна.

"В Офісі є кілька сценаріїв щодо того, як може себе повести Китай. Там чекають на те, яку лінію поведінки обере Пекін і якими будуть подальші переговори з китайською стороною", – повідомили джерела LB.ua, наближені до Банкової.

Докладніше – в новині.

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