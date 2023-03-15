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Сирський розповів про бої в Бахмуті та на Куп’янському і Лиманському напрямках

"Бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря", - розповів генерал-полковник.

Сирський розповів про бої в Бахмуті та на Куп’янському і Лиманському напрямках
Фото: Тelegram/Сирський

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті та на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Як ідеться в дописі генерал-полковника у телеграмі, росіяни і надалі безуспішно намагаються оточити місто і просунутися вперед.

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"Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря", - розповів Сирський.

За слвоами командувача, також рашисти тиснуть на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

"Воїни 92 ОМБр ім. Івана Сірка гідно дали по зубах ворогу знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора. Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу", - повідомив Сирський.

Нагадаємо, 15 березня біля Бахмута українські захисники збили ворожий літак.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в місті українські захисники знищують росіян у великій кількості.

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