F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині відновили два мости

Мости відновили військові Державної спеціальної служби транспорту.

На Миколаївщині відновили два мости
Фото: Віталій Кім

На Миколаївщині відкрили ще два відновлені мости, які були зруйновані російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні відкрили ще два мости на Миколаївщині, які були зруйновані російськими окупантами. Один міст через річку Інгул у Воскресенській громаді та інший через річку Інгулець у Снігурівській громаді", - зауважив він.

Як зазначив Кім, відбудова обох мостів стала можливою за сприяння фандрейзингової платформи UNITED24.

"Зазначу, що міст у Снігурівській громаді побудували військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту, на рахунку яких вже налічується 28 відновлених таких об‘єктів. А у Воскресенській громаді - 18-ий окремий мостовий батальйон першої окремої бригади імені Князя Лева Державної спеціальної служби транспорту", - додав голова Миколаївської ОВА.

Фото: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що Швеція передала Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України чотири понтонні переправи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також