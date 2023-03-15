На Миколаївщині відкрили ще два відновлені мости, які були зруйновані російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні відкрили ще два мости на Миколаївщині, які були зруйновані російськими окупантами. Один міст через річку Інгул у Воскресенській громаді та інший через річку Інгулець у Снігурівській громаді", - зауважив він.

Як зазначив Кім, відбудова обох мостів стала можливою за сприяння фандрейзингової платформи UNITED24.

"Зазначу, що міст у Снігурівській громаді побудували військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту, на рахунку яких вже налічується 28 відновлених таких об‘єктів. А у Воскресенській громаді - 18-ий окремий мостовий батальйон першої окремої бригади імені Князя Лева Державної спеціальної служби транспорту", - додав голова Миколаївської ОВА.

Фото: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім

Нагадаємо, що Швеція передала Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України чотири понтонні переправи.