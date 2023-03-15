Документ передбачає співпрацю у підготовці судових позовів в національних і міжнародних судах, трибуналах проти РФ для отримання виплати компенсації за обстріли енергоінфраструктури.

Україна та Енергетичне Співтовариство підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомими в Міністерство енергетики.

Документ у Києві підписали міністр енергетики Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські в присутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Меморандум передбачає співпрацю у підготовці судових позовів в національних і міжнародних судах, трибуналах проти Росії, щоб отримати компенсацію за збитки через обстріли енергоінфраструктури.

У Міненерго додали, що одним із напрямків співпраці визначили підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури в контексті інтеграції до європейських енергетичних мереж.

Також меморандум виокремлює підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики, збільшення частки споживання електроенергії з відновлюваних джерел енергії та збільшення частки альтернативних видів палива в енергетичному балансі України. Для цього передбачать розробку нормативно-правової бази та створення стимулів для залучення інвестицій.

Нагадаємо, торік у грудні більшість держав-членів Енергетичного Співтовариства підтримали заяву України про посилення обмежень щодо Росії та Білорусі.