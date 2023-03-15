F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна та Енергетичне Співтовариство підписали меморандум про співпрацю

Документ передбачає співпрацю у підготовці судових позовів в національних і міжнародних судах, трибуналах проти РФ для отримання виплати компенсації за обстріли енергоінфраструктури.

Україна та Енергетичне Співтовариство підписали меморандум про співпрацю
Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські, міністр енергетики Герман Галущенко, прем'єр-міністр Денис
Фото: Міненергетики

Україна та Енергетичне Співтовариство підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомими в Міністерство енергетики.

Підписуйтесь на наш Google News

Документ у Києві підписали міністр енергетики Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські в присутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Меморандум передбачає співпрацю у підготовці судових позовів в національних і міжнародних судах, трибуналах проти Росії, щоб отримати компенсацію за збитки через обстріли енергоінфраструктури.

У Міненерго додали, що одним із напрямків співпраці визначили підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури в контексті інтеграції до європейських енергетичних мереж.

Також меморандум виокремлює підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики, збільшення частки споживання електроенергії з відновлюваних джерел енергії та збільшення частки альтернативних видів палива в енергетичному балансі України. Для цього передбачать розробку нормативно-правової бази та створення стимулів для залучення інвестицій.

Нагадаємо, торік у грудні більшість держав-членів Енергетичного Співтовариства підтримали заяву України про посилення обмежень щодо Росії та Білорусі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також