Григорій Козловський – бізнесмен та меценат, засновник львівського футбольного клубу «Рух» передав наступний транш допомоги до 45-ї Окремої артилерійської бригади ЗСУ, якою клуб опікується з початку війни. Цього разу артилеристи отримали сім дронів DJI Mavic 3, канцелярські прилади, металошукачі та оргтехніку.

Григорій Козловський - відомий львівський бізнесмен і меценат

Найефективніший засіб для розвідки та коригування вогню

Як стверджує Григорій Козловський, квадрокоптери на фронті критично необхідні, причому у великих масштабах. Це фактично розхідний матеріал, який швидко виходить з ладу – їх збивають засоби РЕБ або антидронові рушниці.

«Не секрет, що наразі ми маємо «війну дронів», і перевагу у бою має той, хто краще вправляється з безпілотниками. Багато чого залежить від вміння та вправності пілота. На щастя, артилеристи з 45-ї бригади, які «утюжать» ворога у Бахмуті та Соледарі, неодноразово доводили, що в їхніх руках «Мавіки» найкраще виконують свої завдання і якнайдовше залишаються неушкодженими. Тому, передаючи ці дрони, ми можемо бути впевненими, що «русні» на нашій землі завдяки мужнім бійцям з 45-ки, стане менше», - заявив Козловський.

Раніше ФК «Рух» передав артилеристам цієї бригади інші безпілотники – «Посейдон», які мають схожі функції. Але найбільший запит все-таки на DJI Mavic 3, які зарекомендували себе найкраще. Маючи оптимальне співвідношення «ціна-якість», вони обладнані тепловізійною камерою, яка дозволяє проводити зйомку за будь-яких умов, навіть вночі. Завдяки технічним характеристикам можуть «зависати» у повітрі на невеликій висоті, здійснюючи аеророзвідку. В разі необхідності його можна переобладнати на ударний дрон.

Співпраця з бійцями стає ефективнішою

Артилеристи з 45-ї ОАБр не приховують слів вдячності меценатам з ФК «Рух» та Григорію Козловському.

«Практично вся допомога, яку нам надає футбольний клуб «Рух», є дієвою та плідною. Від нашого командування й особового складу висловлюю слова безмежної вдячності за постійну та систематичну підтримку наших підрозділів. Дякуємо за активну громадську позицію в досягненні спільної мети у знищенні ворога. Хочу сказати, що з такою допомогою підрозділи артилерії досягнуть ще більше успіхів на полі бою», - каже підполковник 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ Олег Подлівахін.

Долучається до слів подяки молодший лейтенант 45-ї ОАБр Маркіян Лопочак, який безпосередньо керує безпілотниками.

«Ми дуже вдячні ФК «Рух» та Григорію Козловському за цю допомогу. До цього ми отримали від них безпілотники «Посейдон». Чим більше ми матимемо таких дронів, тим менше ворогів топтатиме українську землю», - каже військовий.

Краща логістика, швидші доставки

За словами генерального директора ФК «Рух» Ігоря Дедишина, співпраця клубу з бійцями вийшла на новий, якісніший рівень. Цього вдалося досягти за рахунок покращеної логістики. Меценати, перебуваючи у постійному контакті з бійцями, знають, в чому є найбільша потреба, де це дістати і як доставити.

«З огляду на те, якою інтенсивною стає наша допомога, можна сказати, що ми вийшли на дещо інший рівень. Нам вдалося налагодити ефективну логістику, поставити допомогу на потік. Інакше не можна – у нас по 2-3 замовлення наперед, процес не зупиняється. Завжди намагаємося вчасно доставити необхідну допомогу. Дуже приємно, що військові бачать у нас надійного партнера, і можемо бути корисними для наших захисників», - каже Дедишин.

Для того, щоб розширити можливості постачання дронів, 45-а Окрема артилерійська бригада починає співпрацювати з українськими виробниками дронів, які виготовляють їх на Львівщині. Це дозволить ще більше спростити та пришвидшити їхню логістику. У свою чергу, Григорій Козловський та його однодумці з футбольного клубу «Рух» підтвердили, що бійці «45-ки» завжди можуть розраховувати на їхню допомогу.